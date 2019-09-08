أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد لمناسبة العاشر من شهر محرم. وجاء في بيان مقتضب نُشر على موقع حكومة كردستان، وتلقت الخليج 365 نسخة منه: "بمناسبة يوم العاشر من شهر محرم، تعلن حكومة إقليم كردستان يوم الاثنين المصادف 9 – 9 – 2019 عطلة رسمية في كافة مؤسسات الإقليم".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كردستان تعلن عطلة العاشر من محرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.