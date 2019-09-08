التحالف الدولي يقتل ثمانية ارهابيين في حمام العليل

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن مقتل ثمانية "ارهابيين" بضربة جوية للتحالف الدولي على جزيرة حاوي ضمن ناحية حمام العليل في نينوى.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وفقاً لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي اصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل".
وأضالفت الخلية، أن "الضربة أسفرت عن قتل ٨ إرهابيين من عصابات داعش".
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