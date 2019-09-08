الهيجل: اقالة نائب محافظ بغداد اغتيال سياسي للكفاءات

اعتبر القيادي في الحزب الاسلامي عمر الهيجل، الاحد، ان اقالة نائب محافظ بغداد علي الهيجل اغتيال سياسي للكفاءات. وقال الهيجل في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، ان "اقالة الشيخ نائب محافظ بغداد علي الهيجل اغتيال سياسي للكفاءات الوطنية التي عرفها ابناء بغداد بالنزاهة والتفاني في خدمتهم". Advertisements واضاف ان "مجلس بغداد صوت على عدم القناعة باجوبة الهيجل الذي لم يحضر الجلسة ولم يقدم اجوبة مكتوبة، لان الصلاحيات مسحوبة منه". وتابع "سيكون لنا موقف مع المجلس امام القضاء العراقي".



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