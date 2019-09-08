اكدت ايران، الاحد، ان الاسواق التصديرية العراقية واللبنانية والسورية تعد مثالية لاربع محافظات تابعة لها.



وأضاف أن "ايران تستهدف تعزيز الصادرات للصين والهند بجانب بلدان الجوار الـ 15 ( دول بحر قزوين – دول الخليج الفارسي – افغانستان – العراق - باكستان – آذربيجان – أرمينيا)". وذكرت وكالة فارس للانباء نقلا عن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية بالوكالة حميد زادبوم عن "قيام ايران بتصدير سلع لـ 15 بلدا مجاورا بقيمة 24 مليار دولار في السنة التصديرية المنتهية 21 آذار 2019".وأضاف أن "ايران تستهدف تعزيز الصادرات للصين والهند بجانب بلدان الجوار الـ 15 ( دول بحر قزوين – دول الخليج الفارسي – افغانستان – العراق - باكستان – آذربيجان – أرمينيا)". ولفت الى أن "الاسواق التصديرية العراقية واللبنانية والسورية تعد مثالية لاربع محافظات ايرانية وهي كرمانشاه وايلام ولورستان وهمدان التي تقع غرب ايران". واكد أن "ايران تستهدف رفع الصادرات السلعية للعراق لـ 25 مليار دولار صعودا من المستوى الفعلي البالغ 10 مليارات دولار ولتحقيق ذلك يتطلب زيادة صادرات المحافظات الاربع لـ 7 مليارات دولار".



ويعتمد العراق بشكل كبير على استيراداته من ايران وتركيا وبشكل اقل من سوريا والسعودية وباقي الدول الاخرى. ويعتمد العراق بشكل كبير على استيراداته من ايران وتركيا وبشكل اقل من سوريا والسعودية وباقي الدول الاخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران: الاسواق التصديرية العراقية واللبنانية والسورية مثالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.