ثلاثة طلبات رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي تصل البرلمان

اعلنت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المراة حنان الفتلاوي، الاحد، ان ثلاثة طلبات وصلت الى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، فيما اشارت الى انها تنتظر رئاسة مجلس النواب للبدء باجراءات رفع الحصانة عنه.
وقالت الفتلاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس القضاء الاعلى فاتح اليوم بكتاب رسمي مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب فائق دعبول على اثر الدعوى التي قدمتها ضده بتهمة القذف والتشهير وفق احكام المادة 433".
واضافت ان "عدد طلبات رفع الحصانة عن النائب دعبول المرسلة لمجلس النواب بلغت ثلاثة، اثنان من قبلي وواحدة بتهمة تمجيد حزب البعث المنحل".
وتابعت "اننا ننتظر من رئاسة مجلس النواب البدء باجراءات رفع الحصانة عنه ليأخذ القضاء مجراه لتحقيق العدالة ضد من ينتهك الاعراض ويمجد حزب البعث المنحل".
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