الخليج 365 تنشر نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط لتربية الكرخ الثالثة

تنشر وكالة الخليج 365، نتائج امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط لمديرية الكرخ الثالثة للعام الدراسي 2018 – 2019. وأدناه النتائج:



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