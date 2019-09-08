اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الاحد، الوقت الحالي هو "الفرصة الاخيرة" لتحقيق الإصلاح ومُحاربة الفساد وبناء الدولة، مؤكدا أن الحكومة هي الأداة لتحقيق هذه الإرادة.
اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الاحد، الوقت الحالي هو "الفرصة الاخيرة" لتحقيق الإصلاح ومُحاربة الفساد وبناء الدولة، مؤكدا أن الحكومة هي الأداة لتحقيق هذه الإرادة.
وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع "تويتر" تابعته الخليج 365، إن "الإصلاح ومُحاربة الفساد وبناء الدولة، مسؤولية الجميع وفي مقدمتهم الأحزاب والكتل السياسية".
وأضاف الاعرجي، أن "كل ذلك سيتحقق حين تتوفر الإرادة الحقيقية وليس لمجرد وجود شعارات مقيتة نرفعها ولا نؤمن بها"، لافتا "أما الحكومة فستكون الأداة لتحقيق هذه الإرادة وليعلم الجميع أننا في اختبار الفرصة الأخيرة".
وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع "تويتر" تابعته الخليج 365، إن "الإصلاح ومُحاربة الفساد وبناء الدولة، مسؤولية الجميع وفي مقدمتهم الأحزاب والكتل السياسية".
وأضاف الاعرجي، أن "كل ذلك سيتحقق حين تتوفر الإرادة الحقيقية وليس لمجرد وجود شعارات مقيتة نرفعها ولا نؤمن بها"، لافتا "أما الحكومة فستكون الأداة لتحقيق هذه الإرادة وليعلم الجميع أننا في اختبار الفرصة الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأعرجي مغردا: اننا باختبار الفرصة الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.