الأعرجي مغردا: اننا باختبار الفرصة الاخيرة

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الاحد، الوقت الحالي هو "الفرصة الاخيرة" لتحقيق الإصلاح ومُحاربة الفساد وبناء الدولة، مؤكدا أن الحكومة هي الأداة لتحقيق هذه الإرادة.

وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع "تويتر" تابعته الخليج 365، إن "الإصلاح ومُحاربة الفساد وبناء الدولة، مسؤولية الجميع وفي مقدمتهم الأحزاب والكتل السياسية".



وأضاف الاعرجي، أن "كل ذلك سيتحقق حين تتوفر الإرادة الحقيقية وليس لمجرد وجود شعارات مقيتة نرفعها ولا نؤمن بها"، لافتا "أما الحكومة فستكون الأداة لتحقيق هذه الإرادة وليعلم الجميع أننا في اختبار الفرصة الأخيرة".