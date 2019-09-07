الداخلية تعلن اعتقال عصابة قامت بسرقة محل صياغة جنوبي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال عصابة قامت بسرقة محل صياغة جنوبي بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مكتب الدورة لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد، القت القبض على عصابة لقيامهم بسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية من داخل محل صياغة جنوبي العاصمة بغداد".

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واضاف انه "بعد التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بحادث السرقة، فضلا عن سرقة محال للمصوغات الذهبية وسرقة عدد من العجلات في جانب الكرخ"، مشيرا الى ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٦ق.ع)".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.