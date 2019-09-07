اعتقال شخص قام بحرق منزل اثر نزاع عشائري شرقي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية اعتقلت شخصا قام بحرق منزل اثر نزاع عشائري شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوريات نجدة بغداد وضمن منطقة النعيرية شرقي بغداد القت القبض على شخص قام بحرق منزل اثر نزاع عشائري".

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واضاف انه "تم تسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

يشار الى ان العديد من المحافظات العراقية تشهد بين فترة واخرى نزاعات عشائرية بين قبيلتين او اكثر، فيما تتطور في بعض الحالات الى المواجهة المسلحة بين الجهات العشائرية المتخاصمة، ويؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا من الطرفين فضلا عن تعطيل الحياة في المناطق التي تشهد مثل هكذا حالات.