اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت اليوم بالقرب من منطقة باب الشيخ وسط بغداد، ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب".

