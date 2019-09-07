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اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد

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افاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن ثلاثة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت اليوم بالقرب من منطقة باب الشيخ وسط بغداد، ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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