وزير الدفاع يصل كربلاء ويعقد اجتماعا امنيا فيها

وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، الى محافظة كربلاء، فيما عقد اجتماعا امنيا فيها بشأن تأمين زيارة العاشر من شهر محرم.
واضافت الوزارة، أن "الوزير استمع لشرح مفصل من محافظ كربلاء وقائد عمليات الفرات الاوسط بشأن الاستعدادات للزيارة الاربيعينة التي متوقع عدد زوارها لهذا العام اكثر من 17 مليون زائر".
ونقلت الوزارة تأكيد وزيرها الشمري على "ضرورة تكاتف الجهات الامنية والادارية والخدمية لتحقيق الامن وخدمة الزوار الكرام".
وتابعت الوزارة، "بعدها توجه الوزير الى مرقد الامامين لزيارة الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام)، ثم التقى بممثل المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حيث تم مناقشة استعدادات القوات الامنية للزيارتين ومناقشة بعض الامور الاخرى".
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