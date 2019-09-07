وزير الدفاع يصل كربلاء ويعقد اجتماعا امنيا فيها

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الدفاع نجاح الشمري، وصل اليوم الى محافظة كربلاء المقدسة، وعقد فور وصوله للمحافظة، اجتماعا مع اللجنة الامنية وقائد عمليات الفرات الاوسط حول استعدادات القوات الامنية لمراسم الزيارة الخاصة باليوم العاشر من محرم الحرام".واضافت الوزارة، أن "الوزير استمع لشرح مفصل من محافظ كربلاء وقائد عمليات الفرات الاوسط بشأن الاستعدادات للزيارة الاربيعينة التي متوقع عدد زوارها لهذا العام اكثر من 17 مليون زائر".

ونقلت الوزارة تأكيد وزيرها الشمري على "ضرورة تكاتف الجهات الامنية والادارية والخدمية لتحقيق الامن وخدمة الزوار الكرام".

وتابعت الوزارة، "بعدها توجه الوزير الى مرقد الامامين لزيارة الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام)، ثم التقى بممثل المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حيث تم مناقشة استعدادات القوات الامنية للزيارتين ومناقشة بعض الامور الاخرى".

