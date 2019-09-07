إصابة مدنيين اثنين بتفجير عبوة ناسفة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت اليوم، في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروخ متفاوتة".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت المصابين إلى مشفى قريب".

