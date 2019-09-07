مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران ربما تخفي 'مواد نووية'

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، السبت، عن إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجلس المحافظين لديها بأن إيران ربما تخفي مواد وأنشطة نووية.
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن "التبليغ صدر في الوقت الذي توجه فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إلى إيران".
ويزور وفد من وكالة الطاقة الذرية، السبت، العاصمة الإيرانية طهران، في وقت أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رفضه قرار إيران خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
وأعلنت إيران في وقت سابق من اليوم السبت، أنها بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك في إطار خفض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
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