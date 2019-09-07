اعربت النائبة هدى سجاد، السبت، عن استيائها لـ"تدخلات" الحكومة المحلية في عمل مديرية تربية المحافظة، مؤكدة أن الخلافات الشخصية والمصالح الخاصة دفعت العملية التربوية في المحافظة الى التراجع.
واضافت انه "في الوقت الذي نعبر فيه عن استيائنا من هذا الواقع والتدخلات فاننا نقف مع ما طرح بيان نقابة المعلمين فرع الديوانية الذي لخص ما يحصل بنقاط عديدة وأننا نتفق مع ما جاء في ذلك البيان وسنعمل على ايصالهُ الى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير التربية من خلال كتاب رسمي".
ودعت النائبة، الحكومة المحلية ومجلس محافظة الديوانية الى "الالتفات الى الوضع التربوي وإبعاد الخلافات الشخصية والالتزام بالتعليمات والقوانين وقرارات وزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فضلا عن الالتزام بقرارات القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة: العملية التربوية بالديوانية تشهد تراجعا كبيرا نتيجة التدخل غير المبرر بعمل المديرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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