نائبة: العملية التربوية بالديوانية تشهد تراجعا كبيرا نتيجة التدخل غير المبرر بعمل المديرية

وقالت سجاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العملية التربوية في الديوانية تشهد تراجعا كبيرا وترديا واضحا نتيجة للتدخل غير المبرر من قبل الحكومة المحلية ومجلس المحافظة بعمل مديرية التربية واعفاء واقالة وسحب يد مدير التربية لأكثر من مرة وبقرارات تغلب فيها الخلاف الشخصي والمصالح الشخصية على المصلحة التربوية".واضافت انه "في الوقت الذي نعبر فيه عن استيائنا من هذا الواقع والتدخلات فاننا نقف مع ما طرح بيان نقابة المعلمين فرع الديوانية الذي لخص ما يحصل بنقاط عديدة وأننا نتفق مع ما جاء في ذلك البيان وسنعمل على ايصالهُ الى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير التربية من خلال كتاب رسمي".

ودعت النائبة، الحكومة المحلية ومجلس محافظة الديوانية الى "الالتفات الى الوضع التربوي وإبعاد الخلافات الشخصية والالتزام بالتعليمات والقوانين وقرارات وزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فضلا عن الالتزام بقرارات القضاء".

