اخبار العالم / اخبار العراق

نائبة: العملية التربوية بالديوانية تشهد تراجعا كبيرا نتيجة التدخل غير المبرر بعمل المديرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعربت النائبة هدى سجاد، السبت، عن استيائها لـ"تدخلات" الحكومة المحلية في عمل مديرية تربية المحافظة، مؤكدة أن الخلافات الشخصية والمصالح الخاصة دفعت العملية التربوية في المحافظة الى التراجع.
وقالت سجاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العملية التربوية في الديوانية تشهد تراجعا كبيرا وترديا واضحا نتيجة للتدخل غير المبرر من قبل الحكومة المحلية ومجلس المحافظة بعمل مديرية التربية واعفاء واقالة وسحب يد مدير التربية لأكثر من مرة وبقرارات تغلب فيها الخلاف الشخصي والمصالح الشخصية على المصلحة التربوية".

واضافت انه "في الوقت الذي نعبر فيه عن استيائنا من هذا الواقع والتدخلات فاننا نقف مع ما طرح بيان نقابة المعلمين فرع الديوانية الذي لخص ما يحصل بنقاط عديدة وأننا نتفق مع ما جاء في ذلك البيان وسنعمل على ايصالهُ الى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير التربية من خلال كتاب رسمي".

ودعت النائبة، الحكومة المحلية ومجلس محافظة الديوانية الى "الالتفات الى الوضع التربوي وإبعاد الخلافات الشخصية والالتزام بالتعليمات والقوانين وقرارات وزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فضلا عن الالتزام بقرارات القضاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائبة: العملية التربوية بالديوانية تشهد تراجعا كبيرا نتيجة التدخل غير المبرر بعمل المديرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا