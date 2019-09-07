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العمليات المشتركة تنفي قطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية

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نفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، قطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية.
وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى رسول في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "لا وجود لقطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية".

واكد رسول على "عدم وجود اي قوة امريكية او تحالف دولي على الارض".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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