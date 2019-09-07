العمليات المشتركة تنفي قطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية

نفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، قطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية.
وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى رسول في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "لا وجود لقطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية".
واكد رسول على "عدم وجود اي قوة امريكية او تحالف دولي على الارض".
واكد رسول على "عدم وجود اي قوة امريكية او تحالف دولي على الارض".
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