مصدر يكشف عدد الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية التي مرت عبر منفذ طريبيل

كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، السبت، عن عدد الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية التي مرت عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "35 شاحنة عراقية محملة بالنفط الخام دخلت الى الاراضي الاردنية، فيما شهد منفذ طربيل دخول 90 شاحنة اردنية لتحميها بالمشتقات النفطية من مصفى بيجي".
وبين أن "دخول وخروج هذه الاعداد من الأردن الى العراق وبالعكس في مؤشر على نجاح الخطية الامنية الرامية الى تأمين كافة الطرق البرية التي تربط العراق بمنفذ طربيل الحدودي مع الاردن".
يشار الى أن حكومتي العراق والاردن اعلنتا، في (30 آب 2017)، عن اعادة افتتاح منفذ طربيل الحدودي بين البلدين بشكل رسمي امام حركة المسافرين والبضائع، فيما تعهدتا ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في عمل المنفذ.
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