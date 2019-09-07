قائد عمليات نينوى يوجّه بفتح جميع الطرق الفرعية المغلقة بالمحافظة

وقال الزوبعي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وجهنا بفتح جميع الطرق الفرعية المغلقة في محافظة نينوى والتي لا تؤثر على أمن المحافظة".

وكانت القوات الأمنية المشتركة قد تمكنت في (30 آب 2019) من تحرير محافظة نينوى بالكامل من عناصر تنظيم "داعش.