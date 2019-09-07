اخبار العالم / اخبار العراق

قائد عمليات نينوى يوجّه بفتح جميع الطرق الفرعية المغلقة بالمحافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجّه قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، السبت، بفتح جميع الطرق الفرعية المغلقة بالمحافظة.

وقال الزوبعي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه،  "وجهنا بفتح جميع الطرق الفرعية المغلقة في محافظة نينوى والتي لا تؤثر على أمن المحافظة".

 

وكانت القوات الأمنية المشتركة قد تمكنت في (30 آب 2019) من تحرير محافظة نينوى بالكامل من عناصر تنظيم "داعش.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد عمليات نينوى يوجّه بفتح جميع الطرق الفرعية المغلقة بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا