طالبان تختطف ستة صحفيين شرق أفغانستان

أقدمت حركة "طالبان، السبت، على اختطاف ستة مراسلين أفغان في ولاية باكيتا شرق البلاد.
وذكرت محطة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، ان "عملية الاختطاف تمت في منطقة زيرمات، عندما كانت مجموعة من المراسلين العاملين لمحطات تلفزيونية وإذاعية خاصة تبث الأخبار باللغتين البشتوية والدرية، في طريقهم من ولاية بكتيكا إلى ولاية بكتيا المجاورة لحضور ورشة عمل".
وأضافت أن "المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، اعترف بوقوف الحركة وراء الاختطاف، لكنه قال إن خطأ ارتكب وسيتم إطلاق سراح الصحفيين قريباً".
وأضافت أن "المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، اعترف بوقوف الحركة وراء الاختطاف، لكنه قال إن خطأ ارتكب وسيتم إطلاق سراح الصحفيين قريباً".
من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن عبد الله حسرت، المتحدث باسم حاكم بكتيا، أن السلطات تحاول التفاوض مع "طالبان" حول الإفراج عن المراسلين المختطفين.
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