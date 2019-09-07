التربية توجه بفتح تحقيق بشأن مدرسة تروج لاعلانات مدارس اهلية في البصرة

وجهت وزارة التربية، السبت، بفتح تحقيق بشأن مدرسة في محافظة البصرة تقوم بترويج اعلانات مدارس اهلية على جدرانها.
وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير التربية وكالة قصي السهيل وجه اليوم اللجان المختصة بفتح تحقيق بشأن ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحدى القنوات العراقية لمدرسة الحسن البصري الحكومية والتي تروج لاعلانات مدارس اهلية على جدارها".
وأضافت الوزارة، أن "الوزير يعمل على حماية العملية التربوية وضمان عدم التعدي عليها، وان التوجيه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على حيثيات الموضوع هو لايقاف هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي، وعدم التهاون معها ومعاقبة المقصرين وفق القانون ان ثبت ذلك".
وأضافت الوزارة، أن "الوزير يعمل على حماية العملية التربوية وضمان عدم التعدي عليها، وان التوجيه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على حيثيات الموضوع هو لايقاف هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي، وعدم التهاون معها ومعاقبة المقصرين وفق القانون ان ثبت ذلك".
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