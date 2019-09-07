البارزاني يجدد التزام حكومة كردستان وجديتها بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد

جدد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، السبت، التزام حكومة الاقليم وجديتها بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد بخصوص القضايا الاساسية.
وقال مكتب البارزاني في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "البارزاني اجتمع صباح اليوم في مصيف صلاح الدين بنواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني" .
واضاف المكتب، أن "اللقاء كان مهما جدا، حيث جدد التزام حكومته وجديتها بالتوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد بشأن الملفات الأساسية بما يضمن حقوق والتزامات الطرفين وفق الدستور".
واضاف المكتب، أن "اللقاء كان مهما جدا، حيث جدد التزام حكومته وجديتها بالتوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد بشأن الملفات الأساسية بما يضمن حقوق والتزامات الطرفين وفق الدستور".
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