المركزي للاحصاء: ارتفاع اجمالي صادرات العراق بنسبة 41.9 لسنة 2018

اعلن الجهاز المركزي، السبت، عن ارتفاع اجمالي صادرات العراق بنسبة 41.9 لسنة 2018.
وأضاف، أن "قيمة الصادرات النفطية للخام بلغت 99.1 ترليون دينار لسنة 2018 بما يعادل 83.8 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات لسنة 2017 مقدار 70 ترليون دينار بما يعادل 59.6 مليار دولار".
وأشار إلى أن "قيمة الصادرات السلعية الأخرى بلغت 1212 مليار دينار لسنة 2018 بما يعادل 1025.4 مليون دولار مسجلا ارتفاعاً مقداره 247% عن سنة 2017 حيث بلغت 348 مليار دينار بما يعادل من 291.9 مليون دولار".
ويعتمد العراق على معظم صادراته على النفط الخام وبنسبة 95 %، ويعتبر من الدول الريعية بسبب اعتماده بشكل كبير على الصادرات النفطية والتي تعرضه إلى تقلبات السوق.
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