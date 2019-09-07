إيران: بدأنا أمس بتنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتنا النووية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن طهران بدأت منذ أمس الجمعة بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي. وأوضح كمالوندي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن تقليص إيران التزاماتها النووية جاء ردا على انتهكات واشنطن للاتفاق.



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