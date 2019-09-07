حريق في الشورجة

افاد مصدر امني، السبت، بأن حريقا اندلع في منطقة الشورجة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع فجر اليوم في عمارة الضامن بمنطقة الشورجة وسط بغداد، ما ادى تالى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسيائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاه المدني تقوم باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.