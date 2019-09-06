نائب: إقالة عبد المهدي اصبحت قريبة جدا

اعتبر النائب جواد الموسوي، الجمعة، ان "إقالة" رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "اصبحت قريبة جدا"، داعيا اياه الى اتخاذ اجراءات "صارمة" لتعضيد وتقوية الدولة ومكافحة الفساد. وقال الموسوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "طيلة سنة كاملة لم نشعر ان عبد المهدي رئيسا للحكومة، فقط كان عمله بروتوكوليا جدا في وقت نحتاج فيه الى رئيس وزراء حازم وشجاع وقوي على الفساد والمفسدين".



واضاف الموسوي، أن "عملية اقالة عادل عبد المهدي اصبحت قريبة جدا في حال لم يتخذ اجراءات صارمة وسريعة في تعضيد وتقوية الدولة وقوانينها ومكافحة الفساد".



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