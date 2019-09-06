نائب: من يعارض تسليح القوات الامنية والحشد يدرج بخانة المتآمرين

وقال الخزعلي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "تسليح قواتنا الأمنية بالدفاعات الجوية هي رسالة للعالم ان العراق يريد أن يكمل مشروع انتصاراته بالحفاظ عليها".

واضاف الخزعلي، أن "الحشد الشعبي بيض وجه العراق بعد أن سود وجهه بعض السياسيين والمرجفين ونعمل بقوة لتمكينه من التسليح والدعم لأجل العراق القوي المنتصر وهذا سيتحقق في موازنة ٢٠٢٠".



ولفت الخزعلي، الى ان "كل من يعارض التسليح لوزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب فانه يدرج بخانة المتأمرين على العراق، لان التهديدات الخارجية مازالت قائمة ويجب التصدي لها بقوة واقتدار".