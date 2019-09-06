دراسة: فوائد الغذاء قليل الدسم كبيرة وطويلة الأمد على صحة المرأة

ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون مع زيادة حصص الفاكهة والخضروات والحبوب يقلل الوفاة جراء الإصابة بسرطان الثدي، ويبطئ تطور مرض السكري ويمنع أمراض القلب التاجية.
ودرس الخبراء بيانات 49 ألف امرأة أمريكية بعد انقطاع الطمث، وكان هدفهم اختبار ما إن كان نظام قليل الدسم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم وأمراض القلب التاجية.
ولم يجد العلماء أي تأثير لهذا النظام الغذائي بعد تسع سنوات من المراقبة لكنهم وجدوا فوائد كبيرة للنظام الغذائي بعد 20 سنة من المراقبة.
وأظهر النظام الغذائي انخفاضاً بنسبة 15 إلى 35 في المئة للوفيات الناجمة عن الإصابة بسرطان الثدي، وانخفاض بنسبة تتراوح بين 13 و 25 في المئة من خطر الإصابة بمرض السكري المعتمد على الأنسولين، وانخفاض بنسبة 15و30 في المئة في أمراض القلب التاجية بين 23 ألف امرأة.
وقال روس برينتيس عضو قسم الوقاية من السرطان والإحصاء الحيوي، إن "النتائج الأخيرة تدعم دور التغذية في الصحة العامة، وتشير إلى أن الوجبات الغذائية قليلة الدسم الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب لها فوائد صحية دون أي آثار ضارة ملحوظة".
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