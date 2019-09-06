الرد السريع يعتقل اربعة من تجار المخدرات في البصرة

وقالت قوات الرد السريع في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة من فوج الثالث العقرب اللواء الثاني شرعت اليوم بمداهمة أوكار تجار المخدرات ومادة الكرستال والسلاح وفق أوامر قضائياً".

واضافت القوات، أنه "تم القاء القبض على أربعة مطلوبين في منطقة ابو صخير والمعقل والخمسة ميل اربع شوارع في البصرة وفق المادة ٢٨ مخدرات وبحوزتهم المادة المذكورة".

