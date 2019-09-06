يُعتقد أن امرأة هندية عمرها 74 عاما، أصبحت أكبر أم تنجب في العالم بعد ولادتها توأما باستخدام التلقيح الاصطناعي.
وذكرت تقارير أن عيادة أطفال التلقيح الاصطناعي في مدينة جونتور، دفعت معظم التكاليف على أساس أن العملية ستكون إنجازا تاريخيا رائعا.
وظلت مانغاياما في المستشفى تحت المراقبة لمدة 9 أشهر كاملة من الحمل.
وبهذا الصدد، قالت إراماتي: "لا أستطيع التعبير عن شعوري بالكلمات. التوأم يكملني. لقد انتهى الانتظار لمدة 6 عقود أخيرا. والآن، لم يعد أحد يناديني بالعقيمة. فكرت في إجراء عملية التلقيح الاصطناعي، بعد إنجاب جارة لي في سن الـ55".
وأنجبت الأم الهندية توأمها بإشراف الدكتور أوماشانكر، الذي قال إن العملية بمثابة "مفاجأة"، كما كان العلاج "تحديا كبيرا".
وفي المملكة المتحدة، عادة ما يُقدم علاج التلقيح الاصطناعي من قبل إدارة الصحة الوطنية للنساء دون سن 43. فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر العملية 'المعجزة'... سبعينة تلد توأما! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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