وزير الداخلية يعلن عبور أول رحلة من الزائرين الإيرانيين إلى العراق عبر منفذ المنذرية

وذكر مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية التقى، اليوم، نظيره الإيراني محمد رضا رحماني".

وأكد الياسري خلال اللقاء، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بتسهيل الإجراءات أمام الوافدين من الزائرين الإيرانيين افتتحنا اليوم، منفذ المنذرية الحدودي"، مؤكداً "تشديد رئيس الوزراء على إنجاح زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) وتسهيل الحركة أمام الوافدين".



وأوضح أن "افتتاح منفذ المنذرية جاء تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العراقي والايراني وذلك لتنشيط الحركة الاقتصادية من جانب وتيسير عبور الزائرين الكرام وصولاً للعتبات المقدسة من جانب آخر"، مبيناً أن "وزارة الداخلية ستقوم بتأشير الجوازات في المنفذ".

وأشار إلى أنه "تم عبور أول رحلة من الزائرين الإيرانيين إلى العراق، اليوم، عبر منفذ المنذرية الحدودي"، كاشفاً عن "التباحث مع الجانب الإيراني حول التنسيق ما بين البلدين لتنظيم عملية دخول الزوار الايرانيين عبر معبر المنذرية الحدودي لأداء مراسيم زيارة الاربعين والاعداد التي يمكن استيعابها وامكانية توفير كل المتطلبات والاحتياجات وخاصة اللوجستية ومنها النقل وتأمين المسارات البرية".



وكان وزير الداخلية قد افتتح في وقت سابق من، اليوم الجمعة، منفذ المنذرية الحدودي المغلق منذ سنوات عديدة.