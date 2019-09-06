الدفاع التركية تعلن عن خطط للبدء بدوريات مشتركة مع الأميركان شمالي سوريا

وقال أكار في تصريحات له، إن "أنقرة تعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكيين شمال سوريا فرصة لتحديد كل ما يستوجب القيام به في الميدان".

وأضاف وزير الدفاع التركي، أن "ذلك سيدمّر التحصينات الإرهابية".

