الدفاع التركية تعلن عن خطط للبدء بدوريات مشتركة مع الأميركان شمالي سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في "المنطقة الآمنة"، اعتبارا من الثامن من شهر أيلول الجاري.
وقال أكار في تصريحات له، إن "أنقرة تعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكيين شمال سوريا فرصة لتحديد كل ما يستوجب القيام به في الميدان".
وأضاف وزير الدفاع التركي، أن "ذلك سيدمّر التحصينات الإرهابية".
وأضاف وزير الدفاع التركي، أن "ذلك سيدمّر التحصينات الإرهابية".
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