نائب: المعترضون على تشكيل القوة الجوية للحشد تنقصهم الغيرة الوطنية

وقال سالم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الحشد الشعبي درع الوطن والمعترضين على رفده بمديرية القوة الجوية وتقوية دفاعاته الجوية تنقصهم الغيرة الوطنية ولاتهمهم مصلحة البلد ومايتعرض له الى مخاطر".واضاف سالم، "اخاطب المعترضين بالقول لوكان لنا سلاح جيد ومنظومة امنية وطائرات ودفاعات جوية رصينة وغير خاضعة للقرار الامريكي هل كانت عصابات داعش ان تحتل شبرا واحدا من ارضنا الحبيبة وهل كان الكيان الصهيوني يستطيع خرق اجوائنا ويقصف مقرات ومخازن اسلحة قواتنا الامنية".

وتابع سالم، "كذلك اذكرهم برتل الافعى الداعشي الذي كان متوجها الى النجف وكربلاء قادما من الانبار بموافقة الامريكان وعدم السماح للقوة الجوية العراقية بقصفه والمرور بسلام لولا وصول المعلومة للحشد الشعبي الذي لم يكترث لقرارات الامريكان وتمت ابادته بجهود الحشد الشعبي وابطال طيران الجيش الذي رفض الاوامر الامريكية ونفذ اوامر قيادة الحشد الشعبي".



واستدرك سالم، "ادعو الوطنيين والشرفاء الى الاهتمام بالحشد الشعبي وتجهيزه بالاسلحة والمعدات والصواريخ المتطورة وضمه لمديريات القوة الجوية والدفاع الجوي لان قوة الحشد هي قوة العراق".