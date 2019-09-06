الكمارك تعلن ضبط ٦٤ سيارة معدة للتهريب في كمرك ام قصر الجنوبي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، عن ضبط ٦٤ سيارة معدة للتهريب في كمرك ام قصر الجنوبي. وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي بالتعاون مع الاستخبارت في ام قصر تمكنت من ضبط (١٨) حاوية حجم ٤٠قدم تحتوي على (٦٤) سيارة صالون دون الموديل المسموح باستيراده تم اخفائها في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".



وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".



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