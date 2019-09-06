اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، مداهمة وتفجير سبع مضافات لتنظيم "داعش" في منطقة مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعملية استخبارية نوعية داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة سبع مضافات للدواعش تتخذ أماكن لاختبائهم وتجهيزهم لتنفيذ عمليات ارهابية".



واضافت المديرية، أن "القوات قامت بتدميرها مع ما تحتويه من أدوات للمعيشة في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العسكرية تداهم وتفجر سبعة مضافات لـ'داعش' في مطيبيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.