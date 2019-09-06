عملية طعن أمام مدرسة في فرنسا والقبض على المشتبه فيه

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الجمعة، أن امرأتين أصيبتا بجروح إثر هجوم بسكين أمام مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية، جنوبي البلاد. وأوقفت الشرطة المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن، وما تزال تبحث في دوافع هذا الهجوم المفاجئ. وهاجم الشخص المسلح، امرأة أمام المدرسة بسكين، ثم سدد لكمة قوية لامرأة أخرى، وعقب ذلك، لاذ بالفرار إلى أن تمكنت الشرطة من القبض عليه، وتم نقل المرأتين على الفور إلى قسم الطوارئ في المستشفى.



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