اعتقال 48 عاملا اجنبيا في كربلاء

افاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت 48 عاملا اجنبيا في المحافظة، عازيا ذلك الى مخالفتهم شروط الاقامة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مديرية الأمن السياحي في كربلاء وبالتنسيق مع قسم الإقامة اعتقلت ٤٨ عاملا اجنبيا في مناطق متفرقة من المحافظة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة اعتقلتهم لمخالفتهم شروط الإقامة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة اعتقلتهم لمخالفتهم شروط الإقامة".
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