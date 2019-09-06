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اعتقال 48 عاملا اجنبيا في كربلاء

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افاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت 48 عاملا اجنبيا في المحافظة، عازيا ذلك الى مخالفتهم شروط الاقامة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مديرية الأمن السياحي في كربلاء وبالتنسيق مع قسم الإقامة اعتقلت ٤٨ عاملا اجنبيا في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة اعتقلتهم لمخالفتهم شروط الإقامة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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