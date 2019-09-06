اعتقال 48 عاملا اجنبيا في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مديرية الأمن السياحي في كربلاء وبالتنسيق مع قسم الإقامة اعتقلت ٤٨ عاملا اجنبيا في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة اعتقلتهم لمخالفتهم شروط الإقامة".

