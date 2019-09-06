اندلاع حريق باحد الفنادق في كربلاء

أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، الجمعة، باندلاع حريق داخل أحد الفنادق في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، داخل أحد الفنادق الموجودة في محافظة كربلاء".
وأضاف أن "عناصر مديرية الدفاع المدني وصلوا إلى مكان الحادث، فيما قاموا بمكافحة الحريق وإخلاء 70 نزيلاً من الفندق".
وأضاف أن "عناصر مديرية الدفاع المدني وصلوا إلى مكان الحادث، فيما قاموا بمكافحة الحريق وإخلاء 70 نزيلاً من الفندق".
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