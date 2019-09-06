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شاب يقتّل نفسه رميا بالرصاص في الديوانية

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أقدم شاب في محافظة الديوانية، الجمعة، على قتل نفسه رميا بالرصاص داخل منزله.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شابا اقدم على الانتحار، اليوم، من خلال رمي نفسه بالرصاص الحي داخل منزله في محافظة الديوانية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة اسباب الانتحار".


يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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