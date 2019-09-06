شاب يقتّل نفسه رميا بالرصاص في الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شابا اقدم على الانتحار، اليوم، من خلال رمي نفسه بالرصاص الحي داخل منزله في محافظة الديوانية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة اسباب الانتحار".



يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.