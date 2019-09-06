ترامب يعلن استقالة موفده إلى الشرق الأوسط

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها "بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتي، سيترك جيسون غرينبلات منصبه في البيت الأبيض، من أجل الانتقال للعمل في القطاع الخاص".

وتابع قائلا "كان جيسون صديقا مخلصا ورائعا أيضا، ومحاميا رائعا. لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين".