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ترامب يعلن استقالة موفده إلى الشرق الأوسط

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين عن صياغة "صفقة القرن".
ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها "بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتي، سيترك جيسون غرينبلات منصبه في البيت الأبيض، من أجل الانتقال للعمل في القطاع الخاص".

وتابع قائلا "كان جيسون صديقا مخلصا ورائعا أيضا، ومحاميا رائعا. لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين".

 

وذكر مسؤولون مطلعون، امس الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ينوي الاستقالة من منصبه بعد كشف البيت الأبيض عن مضمون "صفقة القرن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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