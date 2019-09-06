ترامب يعلن استقالة موفده إلى الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين عن صياغة "صفقة القرن".
وتابع قائلا "كان جيسون صديقا مخلصا ورائعا أيضا، ومحاميا رائعا. لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين".
وذكر مسؤولون مطلعون، امس الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ينوي الاستقالة من منصبه بعد كشف البيت الأبيض عن مضمون "صفقة القرن".
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