بالفيديو: ارتفاع مضطرد بنسب الفقر والبطالة في العراق... فما السبب؟

ركن العقول الاقتصادية الحقيقية، وعدم توظيفها لقيادة البلد، والمجئ بشخصيات غير كفوءة وجعلها رائدة بالمشهد الاقتصادي، هي المشكلة الابرز التي قادت البلد للانهيار، بحسب متخصصين. الى ذلك، فقد بينوا ان ضياع التخطيط الاستراتيجي وعدم وجود تلك الشخصيات سببا انهيارا بالبنى الاقتصادية للبلد.وبحسب احصاءات شبه رسمية، فان نسب البطالة في العراق قد تجاوزت الثلاثين بالمئة خلال العام المنصرم، في ظل تفاقم تلك المشكلة بسبب غياب الخطط التي تهدف لتوفير عمل للعاطلين، واستمرار تخرج الالاف من الجامعات سنويا من دون ايجاد وظائف لهم في الدولة، مما يجعل مستقبلهم مجهولا ايضا.

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