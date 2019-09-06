منذ ساعات الفجر الاولى يخرج الشباب المتجمعون هنا من مختلف المحافظات للبحث عن لقمة العيش. تلك اللقمة التي لربما لن يستطيعوا الحصول عليها الا بشق الانفس، ليجلسوا بعدها اياما عدة بانتظار فرصة عمل مؤاتية اخرى.
ركن العقول الاقتصادية الحقيقية، وعدم توظيفها لقيادة البلد، والمجئ بشخصيات غير كفوءة وجعلها رائدة بالمشهد الاقتصادي، هي المشكلة الابرز التي قادت البلد للانهيار، بحسب متخصصين. الى ذلك، فقد بينوا ان ضياع التخطيط الاستراتيجي وعدم وجود تلك الشخصيات سببا انهيارا بالبنى الاقتصادية للبلد.
وبحسب احصاءات شبه رسمية، فان نسب البطالة في العراق قد تجاوزت الثلاثين بالمئة خلال العام المنصرم، في ظل تفاقم تلك المشكلة بسبب غياب الخطط التي تهدف لتوفير عمل للعاطلين، واستمرار تخرج الالاف من الجامعات سنويا من دون ايجاد وظائف لهم في الدولة، مما يجعل مستقبلهم مجهولا ايضا.
وبحسب احصاءات شبه رسمية، فان نسب البطالة في العراق قد تجاوزت الثلاثين بالمئة خلال العام المنصرم، في ظل تفاقم تلك المشكلة بسبب غياب الخطط التي تهدف لتوفير عمل للعاطلين، واستمرار تخرج الالاف من الجامعات سنويا من دون ايجاد وظائف لهم في الدولة، مما يجعل مستقبلهم مجهولا ايضا.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ارتفاع مضطرد بنسب الفقر والبطالة في العراق... فما السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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