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رونالدو: 4 نجوم سيتنافسون على الكرة الذهبية بعدي أنا وميسي

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2019-09-06 | 11:41

رونالدو: 4 نجوم سيتنافسون على الكرة الذهبية بعدي أنا وميسي

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رشح مهاجم نادي يوفنتوس، الدولي البرتغالي ، 4 لاعبين للمنافسة مستقبلا على الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وبحسب موقع "Elbotola" المغربي، فإن قائد المنتخب المغربي ومدافع يوفنتوس سابقا، المهدي بنعطية، قال في تصريحات صحفية، إن رونالدو، زميله السابق في "اليوفي"، أخبره أنه "عند انتهاء حقبته هو وليونيل المتوجان بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، فإن الرباعي الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه عثمان ديمبيلي، والبرازيلي دا سيلفا، والبلجيكي إيدين هازارد، سيتنافسون للفوز بالجائزة المرموقة".

 

يذكر أن بنعطية، دافع عن ألوان يوفنتوس بين العامين 2016 و2018، قبل أن ينضم في يناير 2019 إلى الدحيل القطري لقاء 8 ملايين يورو إضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات.

ويغيب صاحب الـ32 عاما عن الملاعب حاليا، لمعاناته من إصابة على مستوى الركبة، تعرض لها في أغسطس الماضي.

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