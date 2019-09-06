رونالدو: 4 نجوم سيتنافسون على الكرة الذهبية بعدي أنا وميسي

2019-09-06 | 11:41
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وبحسب موقع "Elbotola" المغربي، فإن قائد المنتخب المغربي ومدافع يوفنتوس سابقا، المهدي بنعطية، قال في تصريحات صحفية، إن رونالدو، زميله السابق في "اليوفي"، أخبره أنه "عند انتهاء حقبته هو وليونيل ميسي المتوجان بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، فإن الرباعي الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه عثمان ديمبيلي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والبلجيكي إيدين هازارد، سيتنافسون للفوز بالجائزة المرموقة".
ويغيب صاحب الـ32 عاما عن الملاعب حاليا، لمعاناته من إصابة على مستوى الركبة، تعرض لها في أغسطس الماضي.
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