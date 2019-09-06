رونالدو: 4 نجوم سيتنافسون على الكرة الذهبية بعدي أنا وميسي

وبحسب موقع "Elbotola" المغربي، فإن قائد المنتخب المغربي ومدافع يوفنتوس سابقا، المهدي بنعطية، قال في تصريحات صحفية، إن رونالدو، زميله السابق في "اليوفي"، أخبره أنه "عند انتهاء حقبته هو وليونيل ميسي المتوجان بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، فإن الرباعي الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه عثمان ديمبيلي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والبلجيكي إيدين هازارد، سيتنافسون للفوز بالجائزة المرموقة".

يذكر أن بنعطية، دافع عن ألوان يوفنتوس بين العامين 2016 و2018، قبل أن ينضم في يناير 2019 إلى الدحيل القطري لقاء 8 ملايين يورو إضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات.

ويغيب صاحب الـ32 عاما عن الملاعب حاليا، لمعاناته من إصابة على مستوى الركبة، تعرض لها في أغسطس الماضي.