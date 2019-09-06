واشنطن: تعزيز العقوبات على إيران هو السبيل الأمثل لإجبارها على التفاوض

اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أن تعزيز العقوبات على إيران هو السبيل الأمثل لإجبارها على التفاوض.
ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن الدفاع الأميركية قولها، إن "واشنطن تعتقد أن تعزيز العقوبات على إيران هو السبيل الأمثل لإجبارها على التفاوض".
من جانبه، قال مسؤول بالبنتاغون إن "محادثات غدا بين واشنطن وباريس لتنسيق جهود تأمين الملاحة في الخليج".
واعلنت الولايات المتحدة الاميركية، اول امس الاربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على إيران، شملت 16 كيانا و10 أشخاص و11 ناقلة نفط.
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