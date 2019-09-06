أقدم مواطن لبناني، اليوم الجمعة، على إضرام النار بنفسه، أمام إحدى المحاكم في بيروت، احتجاجا على المماطلة في بت دعوى قضائية له عالقة لدى المحكمة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن المواطن "جورج. خ" (مواليد العام 1955) سكب مادة البنزين على ملابسه، وأضرم النار بنفسه أمام نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي عند مدخل قصر عدل بيروت، حيث سارع عناصر الدرك إلى إطفاء النار، التي اندلعت بجسده قبل أن يفقد الوعي ويسقط أرضا.



ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إنه كان يردد كلاما غير مفهوم باستثناء جملة "أعطوني الدواء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبناني يضرم النار في نفسه أمام إحدى المحاكم في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.