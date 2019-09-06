وهذه المادة الكيميائية، التي سببت الاضطراب الصحي، هي عبارة عن زيت مستخلص من فيتامين E، وفق ما كشفت إدارة الدواء والغذاء.
وتم العثور على هذه المادة في أجسام المرضى، إثر أخذ عدة عينات في عدد من الولايات الأميركية، وتوجد المادة عادة في منتجات الماريغوانا.
وأوضح المحققون أنهم رصدوا هذه المادة لدى كافة المرضى، لكن الخبراء لم يجزموا بصورة نهائية ما إذا كانت مسؤولة عن الاضطرابات.
ويوجد "فيتامين E" في عدد من الأغذية مثل زيت الكانولا وزيت الزيتون واللوز. والزيت المستخلص من الفيتامين يطلق عليه "فيتامين E"، ويجري استخدامه بمثابة مكمل غذائي فضلا عن العناية بالجلد.
وأوضح باحثون أنه رغم هذه الفوائد، يسبب "فيتامين E"، أذى للجسم حين يجري استنشاقه في التدخين، بسبب تركيبه الجزيئي.
وأضاف الخبراء أن المرضى، الذين جرى فحصهم أبلغوا عن أعراض مثل السعال وآلام في الصدر ومشاكل في التنفس، وهذا ما يسببه "فيتامين E" عند تناوله عن طريق التدخين.
والولايات الأميركية الخمس، التي تأكدت فيها حالات الإصابة بالأمراض الرئوية الغامضة هي مينيسوتا وإلينوي وكاليفورنيا وإنديانا وويسكنسن.
كانت هذه تفاصيل خبر السجائر الإلكترونية تسبب أمراضا مزمنة... إحذورها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.