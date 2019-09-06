محافظ ذي قار يدعو امانة مجلس الوزراء لاستدعاء الشركة المنفذة لمشروع مستشفى الناصرية

دعا محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الجمعة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستدعاء الشركة المنفذة لمشروع مستشفى الناصرية وبحث مسببات تلكؤ الانجاز، مؤكداً أن العمل الحالي لا يتناسب مع المدة الزمنية المتبقية للمشروع.
وأضاف الدخيلي، أن "في ضوء المعطيات الحالية من الواجب تدخّل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحث اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان والأعمار والبلديات، واستدعاء الشركة المنفذة للمشروع لإتمام العمل بشكل مستمر دون انقطاع"، لافتاً إلى أن "النسب المتبقية من المشروع لا يمكن انجازها ضمن المدد الممنوحة للشركة".
واكد على، "إنجاز الخدمات والبنى التحتية للمشروع من ماء وكهرباء وخط مجاري ناقل لمياه الأمطار والصرف الصحي والاتصالات، فضلاً على الأجهزة الطبية"، مشددا على "حاجة ذي قار لخدمات مستشفى كبير لتقليل الزخم الحاصل على مشافي المحافظة ورفع مستوى الخدمات الصحية فيها".
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