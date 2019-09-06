محافظ ذي قار يدعو امانة مجلس الوزراء لاستدعاء الشركة المنفذة لمشروع مستشفى الناصرية

وقال الدخيلي في بيان تلقتا الخليج 365 نسخة منه، "أبرقنا خطاباً رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تأخير العمل في مشروع مستشفى الناصرية العام سعة 400 سرير، والمنفذ من قبل شركة (يونيفسال اجارسن) التركية"، مبيناً أن "المتحقق من العمل الشهري لا يتناسب الفترة المحددة لإكمال المشروع بالرغم من وصوله إلى نسب إنجاز قاربت إلـ96% بسبب قلة ساعات العمل الفعلية وعدد الأيدي العاملة فيه".وأضاف الدخيلي، أن "في ضوء المعطيات الحالية من الواجب تدخّل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحث اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان والأعمار والبلديات، واستدعاء الشركة المنفذة للمشروع لإتمام العمل بشكل مستمر دون انقطاع"، لافتاً إلى أن "النسب المتبقية من المشروع لا يمكن انجازها ضمن المدد الممنوحة للشركة".

واكد على، "إنجاز الخدمات والبنى التحتية للمشروع من ماء وكهرباء وخط مجاري ناقل لمياه الأمطار والصرف الصحي والاتصالات، فضلاً على الأجهزة الطبية"، مشددا على "حاجة ذي قار لخدمات مستشفى كبير لتقليل الزخم الحاصل على مشافي المحافظة ورفع مستوى الخدمات الصحية فيها".