الداخلية تعلن افتتاح منفذ المنذرية الحدودي مع ايران

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن افتتاح منفذ المنذرية الحدودي مع ايران. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري افتتح منفذ المنذرية الحدودي". وكان وزير الدفاع نجاح الشمري، اعلن امس الخميس، قرب فتح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران لتسهيل حركة التجارة واستقبال البضائع الإيرانية والزائرين.

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