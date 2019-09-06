عمليات بغداد تعلن ارسال 38 سيارة حوضية تنقل الماء للنهروان بعد استغاثة الاهالي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن ارسال 38 سيارة حوضية تنقل الماء الى النهروان بعد استغاثة الاهالي.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بالاستجابة الفورية لاستغاثة أبناء منطقة النهروان الذين خرجوا بتظاهرات سلمية يوم أمس بسبب شحة وانقطاع الماء عن منطقتهم ارسلت القيادة وخلال الساعات المبكرة من صباح اليوم (38) عجلة حوضية بالماء الصالح للشرب".
وأضافت القيادة أن "الحملة ستستمر لحين انتهاء الأزمة في المنطقة".
وأضافت القيادة أن "الحملة ستستمر لحين انتهاء الأزمة في المنطقة".
وأعلنت محافظة بغداد، في (3 اب 2019)، عن استئناف ضخ الماء الى النهروان بعد حملة لتأمين خزين الماء الخام للنهر المبطن وتشغيل محطة ٩ نيسان التابعة.
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