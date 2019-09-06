تضاعف مرتين خلال 20 عاماً.. اسم 'محمد' يدخل قائمة الأكثر رواجاً بفرنسا

بعد أن تصدر اسم محمد قائمة أكثر الأسماء شعبية للمواليد الذكور في بريطانيا خلال عام 2019، ها هو يدخل لأول مرة على الإطلاق قائمة الأسماء الأكثر رواجا في فرنسا.
وذكر المعهد أن إطلاق هذا الاسم على المواليد الذكور في فرنسا تضاعف مرتين ما بين 1998 و2018، وهو ما قال موقع "أل سي إي" الفرنسي إنه ليس مستغربا خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذا الاسم ظل طيلة الخمسين سنة الأخيرة أحد الأسماء الأكثر انتشارا في فرنسا.
وينقل الموقع عن عالم الاجتماع ومؤلف كتاب "سوسيولوجية الأسماء" بابتيست كولمون قوله إن الصيغة العربية من الاسم محمد هي الآن المفضلة بين المسلمين، مشيرا إلى أن الكثير من الأتراك لم يعودوا يطلقون الصيغة التركية "محمت" على أولادهم، كما أن ثمة عزوفا بين الأفارقة عن الاسم "مامدو"، وصاروا يختارون محمد بدلا من ذلك.
ونسبت صحيفة لوباريزيان للكاتبة ستيفان رابوبور قولها إن هذا الأمر غير مفاجئ، إذ إنه من عادات العائلات المسلمة أن تطلق اسم محمد على أول ذكر يولد عندها، مشيرة إلى أن هذا الاسم هو في الواقع أكثر الأسماء انتشارا في العالم.
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