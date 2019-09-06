تحذير... غسل اللحوم قبل طهيها يهدد صحتكم!

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أظهرت نتائج التجارب التي أجراها علماء في الولايات المتحدة أنه من الأفضل عدم غسل اللحوم قبل عملية الطهو، لأن غسلها يزيد من خطر الإصابة بعدوى مرضية.
ونشرت نتائج هذه التجارب في تقرير مشترك مع وزارة الزراعة الأميركية وجامعة ولاية كارولينا. وفقا لهذا التقرير، فإن غسل اللحوم بالماء سوف ينشر في جميع أنحاء المطبخ بكتيريا مرضية تسقط فيما بعد حتى على الطعام. وإذا تحدثنا عن لحم الدجاج بصورة خاصة، فإن غسله هو عامل من عوامل انتشار بكتيريا السالمونيلا والكامبيلوباكتر والكلوستريديوم بيرفرينجنز، والتي تشكل خطورة كبيرة على البشر. Clostridium perfringens.
واستنادا إلى نتائج التجارب، أعلن الباحثون، "بينت التجارب، أنه عند الغسل تنتشر البكتيريا في أرجاء المطبخ وعلى جميع المواد الغذائية فيه، وليس بمقدور أي طريقة مستخدمة في عملية الغسل منع ذلك".
وينصح الباحثون باتباع ما يلي عند التعامل مع اللحوم: طهو اللحم بعد الانتهاء من تحضير وطبخ بقية المأكولات؛ غسل اليدين بعناية بعد التعامل مع اللحوم؛ طبخ لحم الدجاج في حرارة لا تقل عن 73 درجة مئوية.
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