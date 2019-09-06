يبدو أن زينب فيّاض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، قررت أن تسلك درب الشهرة من باب الإعلانات. فقد نشرت مؤخراً على صفحتها في موقع إنستغرام، التي يبلغ عدد متابعيها حوالي 270 ألفاً، صوراً لها بإطلالة عروس حملت توقيع المصممة الكويتية، نورا العبدالله، كما نفّذت ماكياجها خبيرة التجميل الكويتية ليلى جعفر. وقد برز في هذه الصور الشبه الكبير الذي يجمع بين زينب ووالدتها هيفا.

Advertisements زينب ربة منزل تعيش مع زوجها وابنتيها في الكويت، وتنشر في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعائلتها الصغيرة. فهل قررت مؤخراً أن تتحوّل إلى "فاشينيستا"، وأن تكون بداياتها في مجال الإعلانات كما كانت بدايات والدتها هيفا قبل أن تحترف الغناء والتمثيل. وهل فعلاً تفوّقت ابنة هيفا عليها جمالاً؟.. يتساءل مراقبون.. زينب مع ابنتيها

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كانت هذه تفاصيل خبر من الأجمل هيفاء وهبي أم ابنتها؟ شاهدوا الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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