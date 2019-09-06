تعرفي إلى أحدث ألوان صبغات الشعر لشتاء 2019 (صور)

بعد انتشارها في نهاية التسعينات بشكل هائل، تعود صبغات الشعر باللون الأحمر لتسيطر على صيحات شتاء 2019، بالدرجات المختلفة.

صبغات الشعر باللون الأحمر القريب إلى البرتقالي



هناك درجات طبيعية أكثر إذا كنت تريدين اعتماد الشعر الأحمر لكنك خائفة، وهي درجات أقرب إلى اللون البرتقالي وبالتالي تكون إطلالتك طبيعية أكثر مثل لون الشعر الأحمر الطبيعي. وتليق هذه الإطلالة بجميع ألوان البشرة وبالتحديد الفاتحة والمتوسطة.

اعتمديها بطريقة جوليا روبيرتس Julia Roberts، صوفي ترنر Sophie Turner، زندايا Zendaya، آيلا فيشر Isla Fisher، مادلين بريوير Madeline Brewer، ديبرا ميسينغ Debra Messing، لانا ديل راي Lana Del Ray وغيرهن الكثيرات.

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صبغات الشعر باللون الأحمر القريب إلى الماروني



أما إذا كنت حقاً تبحثين عن صيحات الجمال القديمة بالشعر الأحمر الماروني، إذاً بإمكانك اعتمادها مجدداً اليوم كونها عادت لتكون من أجمل إطلالات الشتاء. وهو لوك يناسب الكثير من ألوان البشرة لكن بالتحديد البشرة المتوسطة والسمراء.

جربي لون الشعر هذا بطريقة ريهانا Rihanna، درو باريمور Drew Barrymore، كاتي بيري Katy Perry، كيكي بالمير Keke Palmer، كايلي جينر Kylie Jenner، هايدن بانتير Hayden Panettiere، ليلي كولينز Lilly Collins، كاردي بي Cardi B وغيرهن.